Zoon Krajicek uitgeschakeld in kwalificatie Rosmalen, Rus door WTA-finale terug in top100

Deckers, die tennist onder de naam van zijn moeder Daphne Deckers, is de nummer 601 van de wereld. Hij had van toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard gekregen voor de voorronden.

Krajicek, 51 jaar oud inmiddels, won het toernooi van Rosmalen in 1994 en 1997.

Ook Robin Haase slaagde er niet een zege te boeken in de kwalificaties. Hij verloor met 6-3 7-5 van de Australiër Rinky Hijikata. Jesper de Jong is de enige Nederlander die nog kans maakt om zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij liet landgenoot Thijmen Loof kansloos: 6-3 6-1.

Bij de vrouwen werden alle vier de Nederlandse speelsters in de kwalificaties direct uitgeschakeld.

Arantxa Rus bereikt finale en keert terug in top100

Arantxa Rus heeft de finale bereikt van een klein WTA-toernooi in La Bisbal d'Empordà. Door haar vierde zege op een rij op het Spaanse graveltoernooi heeft de beste tennisster van Nederland zich verzekerd van een terugkeer in de mondiale top100.

De 32-jarige Rus versloeg bij de laatste vier de Argentijnse Maria Carle met 6-1 4-6 6-3. Zondag neemt de Nederlandse het in de finale op tegen de Hongaarse Panna Udvardy, de nummer 97 van de wereld.

Rus behoorde de afgelopen maanden niet tot de beste honderd tennissters ter wereld. Daardoor werd ze op zowel de Australian Open als Roland Garros niet direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Op Roland Garros won ze vorige maand wel drie kwalificatiewedstrijden. Haar positie in de top100 is dan ook belangrijk met het oog op Wimbledon dat begin juli begint.

Rus doet komende week niet mee aan het grastoernooi van Rosmalen.