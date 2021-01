Klap voor Ronald Koeman: ’Groot gemis’

Ronald Koeman sprak zaterdag op de persconferentie over het wegvallen van de aanvallender middenvelder. „,Het is een groot gemis voor ons. Ik heb Coutinho altijd als een cruciale speler gezien en dat moeten we nu zien op te vangen. We zitten ook al zonder Ansu Fati, Gérard Pique en Sergio Roberto, dat zijn allemaal spelers die vaak in de basis staan.”

„Het is een probleem aan het worden dat we zoveel spelers missen”, vervolgde Koeman. „We werken met de jongens die wel beschikbaar zijn en zij geven het maximale, maar we missen veel spelers met exceptionele kwaliteiten. Dat we zoveel lang uitgeschakelde spelers hebben is pure pech.”

Vaste waarde

Coutinho viel dinsdag geblesseerd uit tijdens het competitieduel met Eibar. Hij speelde dit seizoen veertien wedstrijden onder Koeman. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

FC Barcelona gaat zondag op bezoek bij Huesca, de hekkensluiter van La Liga. De Catalanen beleven een uiterst matig, met slechts zeven overwinning, vier gelijke spelen en nederlagen in La Liga. Daardoor staat de ploeg van Koeman momenteel op een teleurstellende zesde plaats.