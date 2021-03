Opponent tennisser Van de Zandschulp bedreigt arbitrage

De Bosniër Damir Dzumhur, de nummer 125 van de wereld, zou iemand van de arbitrage hebben bedreigd en werd daarop gediskwalificeerd.

Op beelden is te zien dat Dzumhur boos werd toen naar zijn mening bij 5-5 in de eerste set een bal van Van de Zandschulp onterecht als in werd gezien. Een game later serveerde de Nederlander voor setwinst toen Dzumhur na toenemende woede en kritiek op de umpire een strafpunt kreeg.

De Bosniër leek vervolgens zelf op te geven, maar de organisatie spreekt van diskwalificatie „wegens onsportief gedrag.”

In de laatste kwalificatieronde treft Van de Zandschulp de Amerikaan Stefan Kozlov.