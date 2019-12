Ultraloopster Schokker pikt dopingschorsing niet: ’Ik laat me niet als een crimineel behandelen’

De pers werd – tot vandaag – niet geïnformeerd. Wel schreef de atlete op haar website haar visie op het geheel. Schokker denkt te weten dat een niet nader omschreven medicijn de oorzaak is van haar positieve plas. Tegelijkertijd heeft ze de atletiekunie via haar advocaat verzocht geen ruchtbaarheid te geven aan haar schorsing. Ze zegt daarover: „De atletiekunie hamerde de afgelopen maanden op het feit dat ze de zaak bekend wilden maken. Ik zat midden in mijn sollicitaties en het leek me niet zo gunstig om nu alles de publiciteit in te gooien.” Ze besluit haar relaas met het volgende: „Ik ga mij niet verdedigen voor iets wat ik niet fout gedaan heb. Ik laat mij niet meer als een crimineel behandelen. Ik laat mij niet nog verder op kosten jagen voor een verdediging.”

Woordvoerder van de atletiekunie, algemeen directeur Pieke de Zwart, legt uit waarom is gewacht met de bekendmaking van het dopinggeval: „We hebben rekening gehouden met de privacy-rechten van deze recreatieve loopster. Ze heeft daar namelijk wel een punt in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming.” De Zwart geeft aan dat de atletiekunie ’transparant wil zijn en staat voor een schone sport’. „Als het een atleet van ons eigen team betreft, zo’n 60 sporters, is het een ander verhaal. Dan melden we het meteen.”

Opvallend is dat de atletiekunie na het gesprek met De Telegraaf vandaag - twee maanden na dato- alsnog op haar website plaatste dat Schokker een dopingovertreding heeft begaan en is geschorst. Ook de door de atlete aangevraagde B-staal bleek positief.