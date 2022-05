Premium Het beste van De Telegraaf

Haaland moet City verlossen van trauma’s inChampions League Lionel Messi is blinde vlek van Pep Guardiola

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Een stevig balende Pep Guardiola. Ⓒ ANP/HH

Voor de zoveelste keer eindigt de droom in een nachtmerrie. Voor Manchester City en Pep Guardiola. Opnieuw geen Champions League. Aan de ene kant is het mooi dat de hoofdprijs niet zomaar te kopen is; aan de andere kant gun je Guardiola de prijs vanwege de spelopvatting die hij er op nahoudt.