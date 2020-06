Moment van toen: FC Utrecht wint de KNVB-beker

Vijftien jaar na de oprichting pakt FC Utrecht de eerste prijs. De tegenstander in de KNVB-bekerfinale is Helmond Sport, dat pas in de blessuretijd capituleert door een kopgoal van John van Loen.

Met een pitch invasion wordt de winst van de ’Dennenappel’ gevierd. Het is direct ook het begin van de reputatie van FC Utrecht als cupfighter, die in de eerste jaren van dit millennium een grote vlucht neemt, als de club uit de Domstad drie jaar op rij de finale haalt.

In 2002 gaat het nog mis als Wamberto (Ajax) diep in blessuretijd vanuit buitenspelpositie de gelijkmaker maakt en FC Utrecht die klap niet meer te boven komt, maar in 2003 en 2004 pakt de club de tweede en derde Dennenappel.

Dit seizoen bereikt FC Utrecht weer de bekerfinale, maar door de coronacrisis wordt die niet gespeeld. FC Utrecht probeert daar met een gang naar de UEFA nog verandering in te brengen, maar vooralsnog is de KNVB onvermurwbaar.