Verraste Max Verstappen heeft nu ’veel meer vertrouwen’

Lewis Hamilton feliciteert zijn rivaal Max Verstappen met zijn pole. Ⓒ ANP/HH

LE CASTELLET - Of zijn vijfde pole position in zijn Formule 1-loopbaan de meest verrassende was? Ja, dat moest Max Verstappen wel erkennen. Op ’Mercedes-circuit’ Paul Ricard was hij verreweg de snelste op zaterdag.