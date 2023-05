Premium Het beste van De Telegraaf

Botic van de Zandschulp wacht op nieuwe klapper: ’Doel is om de top-20 te halen’

Door Tijmen Lensink en Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp: „Met een vast begeleidingsteam is er nu rust en hopelijk betaalt die zich ook heel snel uit op de tennisbaan.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Botic van de Zandschulp is iemand die baat heeft bij houvast in zijn carrière. Daarom waren de afgelopen maanden niet makkelijk. Aan de vooravond van Roland Garros vertelt de 27-jarige Nederlander uitgebreid over zijn twijfels en ambities.