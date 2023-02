Neymar weer geblesseerd: ’Dit is niet gewoon pech’

Neymar wordt in de loop van deze week opnieuw onderzocht. Mogelijk heeft hij wel banden gescheurd toen zijn enkel bij een duel in de middencirkel dubbelklapte. Neymar raakte eind vorig jaar tijdens het WK in Qatar aan dezelfde enkel geblesseerd en miste daardoor enkele wedstrijden van Brazilië.

De 31-jarige nummer 10 van PSG stond ook al twee keer lang aan de kant met gebroken middenvoetsbeentjes. „Dit is niet gewoon pech”, zei trainer Christophe Galtier na het duel met Lille. „Er zijn altijd redenen voor blessures: het volle programma, de wedstrijden die elkaar snel opvolgen. Iets gebeurt nooit zomaar. Neymar wordt onderzocht om vast te stellen hoe ernstig deze blessure is.”

De Franse sterrenploeg verloor afgelopen week in de achtste finales van de Champions League het eerste duel met Bayern München met 1-0. De return is op 8 maart in Duitsland.