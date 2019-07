Leeuwinnen nog zonder Martens

Ze nam buiten beeld van de vele camera's plaats in de dug-out.

De Limburgse volgt hetzelfde aangepaste programma als in de aanloop naar de kwartfinale tegen Italië en de halve finale tegen Zweden. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van de training, die alleen het eerste kwartier open is voor de pers, nog even met de bal aan de slag gaat.

Martens heeft al een tijdje last van een teen. Met pijnstilling kon ze tegen Italië de hele wedstrijd zonder problemen spelen, maar tegen Zweden had de aanvalster van FC Barcelona zoveel last dat ze in de rust vervangen moest worden. Wiegman vertelde vrijdag dat het twijfelachtig is of Martens zondag kan meedoen in de WK-finale tegen de Verenigde Staten.