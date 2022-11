Leeuwinnen-coach Jonker: ’Drie grote toernooien in vier jaar kán gewoon niet’

De belastbaarheid van de spelers begint ook in het vrouwenvoetbal een hot item te worden. Zo gaf Andries Jonker tijdens de vorige interlandperiode in oktober een paar speelsters rust, waaronder Lieke Martens en Stefanie van der Gragt. Het tweetal is er nu weer bij, terwijl Vivianne Miedema en Jill Roord op hun beurt voor de komende duels met Costa Rica en Denemarken vrijaf hebben gekregen. Miedema kreeg ook bij haar club Arsenal rust.

Een bewuste keuze van Jonker, die bij zijn teruggekeerde speelsters iets frappants ontwaarde. „Ze zijn blij om er weer zijn”, vertelde de coach nadat zijn speelsters in Zeist op het appel waren verschenen. „Maar”, zo vervolgde de coach, „er zijn ook gemengde gevoelens. Ze willen er aan de ene kant bij zijn. Om interlands te spelen en hun maatjes te zien. Maar ze beseffen ook dat ze af en toe broodnodige rust nodig hebben in hun drukke leven. Dát speelt ook door die koppies.”

Kleinere kern

Het is geen toeval dat Jonker veelal de Leeuwinnen uit de ’harde kern’ , de speelsters die er al sinds het WK van Canada in 2015 bij zijn, rust geeft. „Zij hebben vijf grote toernooien in zeven jaar gespeeld. Dat kan eigenlijk niet. Althans, niet in het mannenvoetbal. Maar bij de vrouwen kan het wel, vindt men.”

Het riekt naar totale roofbouw. Jonker: „Vergeet niet dat dit soort speelsters in de jeugd vaak ook in de zomermaanden heeft doorgevoetbald. Dan zijn immers de internationale jeugdtoernooien. Het houdt een keer op natuurlijk. Ja, de belastbaarheid is een issue. Zeker bij ons. Omdat wij vergeleken met andere toplanden een kleinere kern topspeelsters hebben. Een land als Engeland heeft het dubbele aantal topspeelsters. Dan kan je de belasting veel meer spreiden.”

’Twee is de max’

Het ’probleem’ zit hem in het olympisch voetbaltoernooi, stelt Jonker. In het vrouwenvoetbal het derde grote toernooi in een cyclus van vier jaar. „Dat is voor één lichting speelsters te veel van het goede”, oordeelt de coach. En dan wordt volgend seizoen bij de vrouwen ook nog eens de Nations League ingevoerd. Jonker: „Je krijgt niet meer wedstrijden, maar wel meer wedstrijden tegen toptegenstanders. En dat vergroot ook weer de druk op het kleine groepje dat we hebben.”

Het vrouwenvoetbal moet een voorbeeld nemen aan het mannenvoetbal. Wat Jonker betreft verdwijnt de senioreneditie van de kalender. „Bij de mannen zijn de Olympische Spelen in tegenstelling tot de vrouwen niet voor de grote spelers, maar voor jonge talentvolle spelers. Ik zeg: geef ook bij de vrouwen de EK’s en WK’s prioriteit en laat een andere categorie speelsters aan de Spelen deelnemen. Wat voor de mannen geldt, moet ook gelden voor de vrouwen: twee grote toernooien in vier jaar is de max.”