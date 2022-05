Premium Het beste van De Telegraaf

’Kijk hoe het daar is afgelopen’, aldus ’Terminator’ PSV-uitblinker Ibrahim Sangaré blijft dromen danzij Real Madrid

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

„Met de steun van God ben ik deze weg ingeslagen”, aldus Ibrahim Sangaré. Ⓒ ProShots

De week van de waarheid begint voor PSV met de loodzware uitwedstrijd tegen Feyenoord. Ibrahim Sangaré heeft een rotsvast geloof, dat de landstitel nog altijd mogelijk is. De Ivoriaanse krachtpatser is de grote uitblinker van PSV dit seizoen en heeft de interesse gewekt van legio grote clubs. In de aanloop naar de competitiekraker spreekt Sangaré zich uit over zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn samenwerking met Guti en zijn droom om ooit in Engeland te spelen.