Feyenoord bevestigt komst Danilo: ’Hoop dat hij er nog meer maakt dan bij Twente’

Danilo maakt de pikante overstap van Ajax, waar hij zijn wedstrijden vooral in het tweede elftal speelde. Voor de hoofdmacht noteerde de Braziliaan twee treffers in veertien duels. Op huurbasis speelde hij in Nederland eerder ook voor FC Twente, waar hij behoorlijk furore wist te maken. In Enschede wist hij in het seizoen 2020-2021 zeventien keer te scoren.

De overstap van Amsterdam naar Rotterdam maakt Danilo slechts een jaar na de veelbesproken transfer van Steven Berghuis, die afgelopen zomer de omgekeerde weg bewandelde.

Slot tevreden

Feyenoord-trainer Arne Slot gaf op het trainingskamp van Feyenoord in Lagos te kennen blij te zijn met het vastleggen van Danilo, die heeft aangetoond heel productief te kunnen zijn. ,,Ik hoop dat hij er voor Feyenoord nog meer gaat maken dan vorig seizoen voor FC Twente, dat een heel goed jaar had. Dit seizoen heeft aangetoond, dat er op de spitspositie bij Feyenoord veel goals kunnen worden gemaakt. Als je de goals van Cyriel (Dessers, red.) en Bryan (Linssen, red.) bij elkaar optelt, kom je tot schitterende aantallen. Het zal zeker niet zo zijn dat Danilo de eerste en enige spits is van Feyenoord, want we zullen altijd twee goede spitsen moeten hebben. Net als alle andere spelers, moet hij er straks eerst maar eens voor zorgen, dat hij gaat starten.”

Danilo was productief in dienst van FC Twente Ⓒ ANP/HH

Dessers

Ook de huidige topscorer Cyriel Dessers is nog altijd in beeld om komend seizoen de spitspositie in te gaan vullen bij Feyenoord, dat hem voor een vaste transfersom van 4 miljoen euro kan overnemen van RC Genk. Als Feyenoord en Dessers er niet uitkomen, zou de finale in Tirana ook zomaar eens zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers geweest kunnen zijn. ,,Het voelt niet als mijn laatste wedstijd. Ik zie dit niet als een last dance of een afscheid. Maar ik zou het zelf ook niet precies weten”, aldus Dessers. ,,Ik heb op dit moment aangegeven aan mijn zaakwaarnemer dat ik me helemaal wil focussen op de finale. Daarna heb ik de tijd om oer mijn toekomst na te gaan denken. Met de hand op mijn hart: ik weet niet wat het wordt. Ik heb vaker aangegeven, dat ik heel gelukkig ben bij Feyenoord. Aan de andere kant ben ik 27 jaar en is dit misschien ook een moment om een stap naar het echte buitenland te zetten. Maar Feyenoord is een bijzondere club en het is ook weer niet zo, dat het gras altijd groener is aan de overkant.”