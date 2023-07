Swiatek overleeft matchpoints op Wimbledon, Svitolina in beladen duel langs Azarenka

Swiatek ontsnapte in de vierde ronde van Wimbledon aan uitschakeling. De Poolse nummer één van de wereld overleefde tegen de Zwitserse olympisch kampioene Belinda Bencic twee matchpoints, maar won in drie sets. Dat deed ze met 6-7 (4) 7-6 (2) 6-3.

Swiatek (22), die in de eerste drie ronden nog geen set had verloren, bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales van Wimbledon. Ze is wel al de regerend kampioene van Roland Garros en de US Open. Bij de Australian Open werd ze begin dit jaar in de vierde ronde uitgeschakeld.

In de tiebreak van de eerste set benutte Bencic haar vierde setpoint. Ze won de toegift met 7-4, na aanvankelijk al met 6-1 te hebben voorgestaan.

Swiatek herstelde zich snel en brak in het tweede deel meteen de service van haar tegenstandster. Bencic kwam echter terug en kreeg bij 6-5 zelfs twee matchpoints. Met gedurfd spel sloeg Swiatek die weg, om vervolgens de tiebreak deze keer wel naar zich toe te trekken.

In de derde set had Swiatek wel aan één break genoeg om haar opponente voor te blijven. Na 3 uur en 2 minuten benutte ze haar eerste matchpoint, 6-3.

Bron: discovery+

Svitolina wint beladen en dramatisch duel

Svitolina heeft de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Oekraïense versloeg in een politiek beladen en dramatisch duel de Belarussische Victoria Azarenka, voormalig nummer 1 van de wereld. Trainer Raemon Sluiter zag haar in de beslissende set de tiebreak met 11-9 winnen. De setstanden waren 2-6 6-4 7-6 (9).

Svitolina is in Londen toegelaten met een wildcard. De 28-jarige speelster, in 2019 halvefinaliste op Wimbledon, keerde onlangs terug na een zwangerschapsperiode. De zege op rivale Azarenka was het op één na gelukkigste moment uit haar leven, liet ze weten. „Na de geboorte van mijn dochter.”

Zoals gebruikelijk gaf ze haar tegenstandster geen hand, aangezien Belarus wordt gezien als bondgenoot van Rusland in het conflict met Oekraïne. Ze dankte het publiek voor de steun in de wedstrijd. „Toen ik op achterstand stond moedigde iedereen op de tribunes mij aan. Ik moest er bijna van huilen.”

Ze dacht ook aan de mensen in haar land. „Ik weet dat ook zij, ondanks hun moeilijke situatie, met mij meeleven. Dat helpt mij enorm. Door mijn overwinning kunnen we toch samen een moment van geluk beleven. Dat is heel fijn.”

Bron: discovery+

16-jarige Andreeva opnieuw verder op Wimbledon

Het 16-jarige toptalent Mirra Andreeva heeft zich geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De Russin klopte zondagmiddag op het Londense gras haar landgenote Anastasia Potapova in twee sets: 6-2 en 7-5.

Met 16 jaar en 71 dagen is Andreeva de op twee na jongste qualifier ooit die de vierde ronde weet te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste zestien schaarden in Londen.

In de achtste finales treft Andreeva de Amerikaanse Madison Keys.

Bekijk ook: Kvitova en Sabalenka naar laatste zestien Wimbledon

Bekijk hoe Andreeva ook van Potapova wint:

Bron: discovery+