Champions League-wonder voor PSG? Na Mbappé keert ook Messi terug op training

Paris Saint-Germain ontvangt dinsdag Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Over drie weken, op 8 maart, is de return in Duitsland.

Mbappé keerde zondag al terug op het veld, sneller dan verwacht. De Fransman raakte op 1 februari tegen Montpellier geblesseerd aan zijn linkerdijbeen. PSG schatte dat Mbappé drie weken uit de roulatie zou zijn, maar mogelijk kan hij dinsdag al weer meedoen. Zonder Mbappé en Messi verloor PSG zaterdag in de Franse competitie met 3-1 bij AS Monaco. Trainer Christophe Galtier miste ook heel wat spelers als gevolg van een griepvirus dat binnen zijn selectie heerste.

Bij Bayern München liet Ryan Gravenberch zich maandag weer op het trainingsveld zien. De middenvelder, vorig jaar overgekomen van Ajax, miste de laatste twee competitieduels vanwege een knieblessure. Thomas Müller trainde maandag ook gewoon mee. De Duitse aanvaller liet zich zaterdag tegen VfL Bochum (3-0) in de rust wisselen vanwege lichte klachten. Trainer Julian Nagelsmann kan in Parijs geen beroep doen op de langdurig geblesseerde spelers Manuel Neuer, Lucas Hernandez en Sadio Mané.

