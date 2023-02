Mbappé en Messi in PSG-selectie voor kraker met Bayern: ’Er zal een heel ander team staan’

Vooral de aanwezigheid van Mbappé is enigszins een verrassing. De Franse sterspeler blesseerde zich op 1 februari, in de competitiewedstrijd tegen Montpellier, aan de dij. Hij zou drie weken out zijn, maar kon zondag al de trainingen hervatten. Er lijkt zeker een rol voor hem weggelegd dinsdag, minstens als invaller.

Ook Lionel Messi is van de partij in de selectie. De Argentijn sukkelde vorige week met de hamstring, maar trainde maandag ook mee met de Parijzenaars. Zaterdag kon hij niet meespelen in de 3-1 nederlaag van PSG bij het AS Monaco van Philippe Clement.

Heel ander team

Trainer Christophe Galtier kon maandag niet zeggen of Mbappé meedoet. „Wat ik kan vertellen is dat het team van dinsdag in niets zal lijken op de ploeg van afgelopen weekeinde tegen Monaco”, klonk hij strijdvaardig. „Kylian deed de gehele training mee vandaag. Ik had gisteren nog niet gedacht dat hij nu alweer op het veld zou staan. We hebben hem mee laten doen met de groepstraining. Of hij ook op het wedstrijdformulier komt te staan, bepalen we dinsdag na overleg met Mbappé en de medische staf. Mocht hij op het formulier staan, dan speelt hij.”

De Braziliaan Neymar ziet de ontmoeting met Bayern met vertrouwen tegemoet. „We zijn in staat om om te schakelen naar onze ’Champions League-modus”, aldus de spelmaker. „Ik heb veel geloof in mezelf en weet waartoe ik in staat ben. Ik speel graag deze wedstrijden tegen grote clubs.”

Galtier vindt niet dat Bayern München favoriet is. „Het is fiftyfifty, denk ik. Het blijft de Champions League. Bayern speelt de laatste tijd beter dan wij, maar ik heb morgen weer een grote selectie tot mijn beschikking.”

Gravenberch terug in training

Bij Bayern München liet Ryan Gravenberch zich maandag weer op het trainingsveld zien. De middenvelder, vorig jaar overgekomen van Ajax, miste de laatste twee competitieduels vanwege een knieblessure. Thomas Müller trainde maandag ook gewoon mee. De Duitse aanvaller liet zich zaterdag tegen VfL Bochum (3-0) in de rust wisselen vanwege lichte klachten. Trainer Julian Nagelsmann kan in Parijs geen beroep doen op de langdurig geblesseerde spelers Manuel Neuer, Lucas Hernandez en Sadio Mané.

