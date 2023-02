Mbappé en Messi in PSG-selectie voor kraker tegen Bayern

Vooral de aanwezigheid van Mbappé is enigszins een verrassing. De Franse sterspeler blesseerde zich op 1 februari, in de competitiewedstrijd tegen Montpellier, aan de dij. Hij zou drie weken out zijn, maar kon zondag al de trainingen hervatten. Er lijkt zeker een rol voor hem weggelegd dinsdag, minstens als invaller.

Ook Lionel Messi is van de partij in de selectie. De Argentijn sukkelde vorige week met de hamstring, maar trainde maandag ook mee met de Parijzenaars. Zaterdag kon hij niet meespelen in de 3-1 nederlaag van PSG bij het AS Monaco van Philippe Clement.

Bij Bayern München liet Ryan Gravenberch zich maandag weer op het trainingsveld zien. De middenvelder, vorig jaar overgekomen van Ajax, miste de laatste twee competitieduels vanwege een knieblessure. Thomas Müller trainde maandag ook gewoon mee. De Duitse aanvaller liet zich zaterdag tegen VfL Bochum (3-0) in de rust wisselen vanwege lichte klachten. Trainer Julian Nagelsmann kan in Parijs geen beroep doen op de langdurig geblesseerde spelers Manuel Neuer, Lucas Hernandez en Sadio Mané.

