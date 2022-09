Simons, Dallinga, Meijer en Hilgers voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje

Het duel met de jonge 'Rode Duivels' vindt volgende week vrijdag plaats in Leuven. Vier dagen later speelt de ploeg van Van de Looi in Cluj tegen Jong Roemenië. Beide ploegen kwamen elkaar vorig jaar al tegen in de groepsfase van het EK, toen eindigde het groepsduel in 1-1.

Brian Brobbey, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch behoorden tot de voorselectie van het Nederlands elftal, maar vielen daar af. Van de Looi heeft de spits van Ajax, de verdediger van Bayer Leverkusen en de middenvelder van Bayern München wel geselecteerd voor Jong Oranje.

Ook onder anderen Joshua Zirkzee, Mitchel Bakker, Sepp van den Berg, Lutsharel Geertruida, Quinten Timber, Sven Botman, Micky van de Ven en Kjell Scherpen mogen zich dinsdag in Zeist melden.

De beloften kwalificeerden zich als groepswinnaar voor het EK van volgend jaar in Georgië en Roemenië. De loting voor het toernooi vindt plaats op 18 oktober in Boekarest.