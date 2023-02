Tóch geen duel tussen Pogacar, Van der Poel en Van Aert in Strade Bianche

De voorbije twee seizoenen koos Pogacar voor de Tirreno-Adriatico. Met succes, want de tweevoudige Tourwinnaar schreef de Italiaanse rittenkoers telkens op zijn naam en pakte onderweg drie ritzeges. In 2023 wordt het dus anders, met een allereerste deelname aan Parijs-Nice. Ook wel bekend als de Koers naar de Zon.

Pogacar pakte dit jaar al vijf overwinningen, waaronder drie ritten en de eindzege in de Ruta del Sol. Plus de Jaén Paraiso Interior, de Spaanse versie van de Strade Bianche. Later dit voorjaar wachten ook nog Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik op de Sloveen.

Lastige keuze

„Ik ga proberen om heel goed te zijn in Sanremo en Vlaanderen”, aldus Pogacar in gesprek met Het Nieuwsblad. „Daarna alle ogen gericht op de Tour. De Strade stond wel op de planning, maar toen ik het parcours van Parijs-Nice zag met die ploegentijdrit…Als ik daar goed wil zijn, dan moet ik daar een paar dagen op trainen. Het was een lastige keuze.”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan wel aan de start van Strade Bianche.

Bron: Het Nieuwsblad