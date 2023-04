Premium Het beste van De Telegraaf

Een aantal memorabele bekerfinales van beide teams op een rijtje Revanche voor Ajax of komt PSV wéér dichter bij de recordhouder?

Vorig jaar won PSV de KNVB-beker ten koste van Ajax. Ⓒ ANP / Soenar Chamid sportfotografie

ROTTERDAM - Net als vorig jaar duelleren Ajax en PSV in de KNVB-bekerfinale om de Dennenappel. In de aanloop naar de eindstrijd in De Kuip (aanvang 18.00 uur) kijken we kort terug naar de rijke historie van het bekertoernooi en zetten we een aantal memorabele bekerfinales van beide teams op een rijtje.