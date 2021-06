Rafael Nadal voor de 14e (!) keer naar halve finale Roland Garros

Opmerkelijk: de op Mallorca geboren tennisser verloor nog nooit een halve finale op het gravel van Parijs. Laat staan een finale. Bizarre cijfers. Zijn tegenstander (Djokovic of Berrettini) mag gewaarschuwd zijn.

Nadal en Schartzman hielden elkaar in de eerste set aardig in evenwicht, totdat Nadal de Argentijn brak en op 4-2 kwam. Maar Schwartzman vocht terug en brak zijn Spaanse opponent direct terug. Maar vervolgens kon hij toch weer niet zijn eigen service houden en liep Nadal naar 6-3 in de eerste set.

38 sets op rij gewonnen

Toch liet de kleine tennisser uit Argentinië het er niet bij zitten en al rap nam hij een 3-0 voorsprong in de tweede set. Maar ja, ’Rafa’ zou ’Rafa’ niet zijn als hij ’gewoon’ wist terug te komen tot 3-3. Schwartzman liet zijn hoofd niet echter niet hangen, terwijl Nadal toch niet fantastisch speelde, want hij maakte opvallend veel fouten.

En dát zorgde ervoor dat de twintigvoudig grand slam-winnaar bij een 4-5 stand zijn service inleverde: 6-4 voor Schwartzman. De Spanjaard had 38 (!) sets op rij gewonnen op Roland Garros, zijn laatste setverlies was van de finale van 2019, toen hij er een verloor van Dominic Thiem. Uiteraard won hij die wedstrijd wel toen.

Duizelingwekkende cijfers

In de derde set ging het gelijk op, al hadden de fans het gevoel dat het de kant van Schwartzman ging vallen, maar tegen het einde van de set schakelde de titelhouder een tandje bij. En bij 4-4 brak hij dan ook zijn opponent. Op love serveerde hij vervolgens de derde set binnen: 6-4.

Meteen bij het begin van de vierde set brak Nadal Schwartzman. En niet alleen zijn service, maar ook zijn verzet. Al snel liep hij uit naar 4-0. De tank was leeg bij de kleine man uit Argentinië, waardoor de Spanjaard uitliep naar 6-0 en de beslissing in de wedstrijd. En zich voor de veertiende keer in zijn carrière plaatste bij de laatste vier in Parijs. Duizelingwekkende cijfers.