Zidane verklaart Bale-drama: ’Was een misvatting’

„We hopen dat hij snel weggaat, dat is beter voor iedereen. Het is niets persoonlijks. Ik heb niets tegen hem, maar we moeten veranderingen doorvoeren”, zei de Fransman vorige week over Bale.

„Soms zorgt mijn Spaans voor wat verwarring”, verklaart Zidane zichzelf nu tegenover de Spaanse media. „Laat ik duidelijk zijn. Ik heb niemand oneerbiedig behandeld, zeker niet een van mijn spelers. Ik zeg altijd dat mijn spelers het belangrijkste zijn en ik zal hen altijd steunen.”

Zidane stelt dat het een misvatting is dat hij van Bale af wil. „De club probeert de speler te verkopen, meer heb ik er niet over gezegd”, gaat de Franse wereldkampioen van 1998 verder. „Bale bereidde zich niet voor op de wedstrijd (tegen Bayern München voor de International Champions Cup, red.), omdat hij dat zelf niet wilde, aangezien de club bezig is met een eventuele transfer.”

De 30-jarige Welshman kwam in 2013 voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro over van Tottenham. Serieuze geruchten gaan rond dat Bale voor een terugkeer naar Londen staat. „Hij traint normaal mee met de groep en hij is nu een speler van Real Madrid, dat is het belangrijkste”, zegt Zidane. „Ik werk prima met Bale en ik reken op hem.”