Definitief: Feyenoord strikt Senesi

Senesi, die met rugnummer 4 gaat spelen, behoort tot de selectie van het Argentijnse elftal onder 23 jaar. Voor die ploeg moet hij nog wel zijn officiële debuut maken. Twee jaar geleden deed hij met de nationale ploeg onder 20 mee aan het WK.

Technisch directeur Sjaak Troost reageerde verheugd op de komst van Senesi, die volgens Feyenoord bij meerdere clubs in de belangstelling stond. „Hij geldt als een groot verdedigend talent. Dat blijkt ook uit het feit dat hij geselecteerd wordt voor de Argentijnse nationale jeugdteams. We zijn heel erg blij dat we met Marcos de gewenste versterking voor de ploeg van Jaap Stam en zijn staf hebben toegevoegd.”