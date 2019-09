Marcos Senesi Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Een uurtje later dan gepland kwam de op een na duurste Feyenoord-aankoop aller tijden de perszaal in De Kuip binnenlopen voor een eerste kennismaking. Met Marcos Senesi (22), die een contract tot 2023 tekent en voor 6 miljoen euro over komt van San Lorenzo, heeft trainer Jaap Stam na Edgar Miguel Ié zijn laatste centrale verdediger binnen.