’Cody Gakpo op termijn kandidaat voor Nederlands elftal’

Het doel wordt deze week verdedigd door SC Heerenveen-goalie Erwin Mulder. „Voornamelijk vanwege de rust die hij uitstraalt”, opent Hofland. „Daarnaast verrichte hij bij een 0-0 stand een goede redding. De keepers zijn mij verder deze week niet zo opgevallen.”

DEFENSIE

Op de rechtsbackpositie kiest Hofland voor Saïd Bakari (RKC Waalwijk). „Deze jongen heeft ontzettend veel ballen onderschept. In Nederland hebben we het vaak over de opkomende backs, maar bij Bakari geniet ik juist van het verdedigende aspect. De intensiteit waarmee hij ballen blokt en voorzetten eruit haalt. Dat zie je niet veel meer.”

Robin Pröpper (Heracles Almelo) en Lisandro Martinez (Ajax) staan als centraal duo opgesteld. „Heracles Almelo was tegen Willem II (4-0 zege, red.) heel dominant en Pröpper speelde daarin een belangrijke rol. Hij is volwassen geworden. Er staat echt een aanvoerder, die achterin de boel organiseert. Bovendien pikte hij zijn goaltje mee. Martinez is een verdediger waar Ajax op kan bouwen. Zo’n ’tussendoortje’ tegen RKC wordt nog wel eens onderschat. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Juist dan heb je spelers nodig die honderd procent gefocust zijn. Dat was bij Martinez het geval. Hij deed geen gekke dingen, had rust aan de bal en was agressief in de duels.”

Hoewel Hofland Feyenoord een matige eerste helft zag afwerken tegen FC Utrecht, is de linksbackpositie voor Tyrell Malacia. „Hij speelde heel doelbewust en kent zijn taak. Malacia is in verdedigend opzicht stappen aan het maken en heeft de oplossing vaak al klaar. Bovendien geniet ik van zijn drive.”

MIDDENVELD

Uiteindelijk won Feyenoord met 1-2 van FC Utrecht, waar Adam Maher in het oog sprong. „Ik vond hem een hele sterke indruk maken. Maher is een verbindingsspeler die continu aanspeelbaar is. Hij brengt rust in het elftal en bijna al zijn acties zijn naar voren gericht. Het oogt allemaal heel simpel.”

Met een doelpunt, een assist én een voorassist speelt Rai Vloet een hoofdrol tegen het Willem II van Kwasi Wriedt. Ⓒ BSR Agency

PSV-middenvelder Olivier Boscagli doet Hofland een beetje denken aan Phillip Cocu. „Hij zorgt voor balans op het middenveld. Boscagli voetbalt onopvallend, maar is toch heel aanwezig. Bovendien had hij een belangrijk aandeel in de openingsgoal van PSV. Met een fraaie pass bereikte hij Donyell Malen, die de bal kon doorspelen op doelpuntenmaker Cody Gakpo.”

Hofland, die tot november vorig jaar hoofdtrainer was van Fortuna Sittard, bestempelt Rai Vloet (Heracles Almelo) als één van de grootste uitblinkers tijdens de afgelopen speelronde. „Hij speelde een sleutelrol voor Heracles Almelo met een voorassist, een assist en een doelpunt. Vloet scoort regelmatig en staat nu op veertien treffers. Hij draait een goed seizoen en valt op in positieve zin. Ik ken Rai nog uit zijn PSV-tijd, toen ik daar zelf jeugdtrainer was. Een technisch begaafde voetballer, die rondom het zestienmetergebied heel doelgericht is. Zijn valkuil was dat hij nog wel eens te nonchalant was, maar hij wordt ouder en verstandiger. Hij doet veel met de tips die hij krijgt en dat vind ik knap.”

AANVAL

De vleugels worden bezet door Queensy Menig (FC Twente) en Dusan Tadic (Ajax). „Menig heeft met FC Twente verloren van PEC Zwolle, maar de ploeg had wel het geloof dat er iets te halen viel. Dat kwam mede door Queensy, die heel dreigend was. Vooral in één-tegen-één-situaties won hij veel duels. Wellicht wilde hij iets goedmaken tegen zijn oude club. Dusan Tadic voetbalde niet heel opvallend dit weekend, maar ik houd enorm van zijn stijl. Hij maakt de verwachtingen echt waar. Tadic gaf een puntgave assist bij de treffer van Haller en neemt zijn ploeg bovenal op sleeptouw. Haal hem eruit en je levert dertig procent in. Met zijn uitstraling en manier van voetballen haalt hij altijd een voldoende.”

Cody Gakpo (PSV) maakt in de punt van de aanval het elftal compleet. „Deze jongen heeft enorme potentie. Hij is er door een enkelblessure een tijdje uit geweest, maar je ziet dat hij mentaal volwassen is geworden. Bij Jong Oranje blonk hij uit en tegen VVV-Venlo maakte hij gisteren een geweldige goal. Gakpo maakt een goede ontwikkeling door en bij hem gaat het gelukkig niet te snel. Als hij zo doorgaat, is hij op termijn zeker een kandidaat voor Oranje.”