Dick Advocaat laat alarmbellen rinkelen bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Dick Advocaat overlegt met technisch directeur Frank Arnesen. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord wil in de eigen Kuip tegen PEC Zwolle winnen om in het spoor van Ajax, PSV en Vitesse te blijven. Dick Advocaat richt zich helemaal op een hoge eindnotering en is dan weg. De clubleiding moet verder vooruit kijken, zeker nu de coach de alarmbellen heeft laten rinkelen over de scouting.