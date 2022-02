Extraatje in de tweemansbob op Spelen noodzakelijk voor Ivo de Bruin

Dat hij daarvoor eerst in actie mag komen in de tweemansbob is mooi meegenomen, maar ook noodzakelijk. „Als we alleen in de viermansbob waren gestart, hadden we deze tien runs gemist”, zei de 35-jarige Noord-Hollander na de laatste van zes trainingen voor de races van maandag en dinsdag.

De Bruin kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob en mocht voor het eerst naar de Winterspelen. De tweemansbob is volgens de piloot en zijn remmer Jelen Franjic een extraatje, al hebben ze volgens de international bobsleebond IBSF recht op die plek.

Bobbaan

Hij legt uit dat hij en zijn team die runs op de bobbaan in het Yanqing National Sliding Centre absoluut nodig hebben. Ze waren afgelopen najaar niet bij het zogenoemde testevent, waar de baan voor het eerst kon worden verkend. „We hebben nu tien runs gehad. Andere landen hebben er vijftig tot zestig. We hebben deze runs nodig om het beter te kunnen doen straks in de viermansbob.”

Een nieuwe baan is wennen voor de piloot en ook voor zijn remmer die de bob duwt. Vooral de temperatuurschommelingen maken volgens De Bruin het verschil. „Vooral voor de warming-up is dat belangrijk. Maar je hebt ook te maken met de omgeving die je gemoedstoestand beïnvloedt. En die is hier best ideaal. We hebben een goed atletiekbaantje en de kleedkamers zijn lekker ruim. Dit is een fijne omgeving.”

De tweemansbob is dan wel geen doel op zich voor De Bruin en zijn remmer, hij hoopt toch in de buurt te zitten van zijn beste uitslag van dit seizoen. Dat was de zestiende plaats in de eerste wereldbekerwedstrijd. „We willen zo veel mogelijk leren in de komende wedstrijddagen en ritme opdoen en dan kijken wat we volgende week in de viermansbob kunnen doen.”