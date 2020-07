Anderson en Van den Bergh in finale World Matchplay

The Flying Scotsman was in zijn halve eindstrijd met 18-16 te sterk voor Michael Smith.

Anderson leek zich lange tijd geen zorgen te hoeven maken over een plek in de finale. Hij kwam met 5-2 en 7-3 voor, maar halverwege de wedstrijd leek Smith wakker. Bully Boy kwam terug tot 9-9, maar toen leek de lucht er weer uit en nam Anderson een 14-9 voorsprong.

Smith beschikte echter over een indrukwekkende tweede adem, trok de stand gelijk en nam zelfs een 14-15 voorsprong, zijn eerste in de wedstrijd. Maar juist op het moment dat hij de wedstrijd in handen had, liet Smith zich weer breken door Anderson.

De Schot nam het heft weer in handen en trok met een sterke eindfase de wedstrijd naar zich toe: 18-16. In de finale neemt Anderson het zondag op tegen Van den Bergh, die Glen Durrant (vrijdagavond nog te sterk voor Vincent van der Voort) van zich afschudde: 17-15.