Roy Makaay: ’Uitdaging voor Depay om het tegen Bayern te laten zien’

Memphis Depay na een fel duel op de training van Lyon. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het doet Roy Makaay meer dan goed dat Memphis Depay weer op het strijdtoneel is verschenen bij Olympique Lyon. „Ik denk dat iedere Nederlandse voetballiefhebber blij is dat Memphis na zo’n zware knieblessure weer speelt. Ik vond hem in de kwartfinale alleen niet heel opvallend aanwezig. Hij is nog niet de oude.”