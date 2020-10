Drama in Giro d’Italia: Wilco Kelderman verliest roze trui

Hart won in de sprint van Hindley de etappe, waardoor de twee in het algemeen klassement exact gelijk staan. Kelderman finishte op 1.35 als achtste. De beslissing zal zondag vallen in de derde en afsluitende tijdrit over 15 kilometer. Hart en Hindley staan exact in tijd gelijk, Kelderman volgt op ruim anderhalve minuut. Hart is de favoriet om de Giro zondag als winnaar af te sluiten. Hij is de betere tijdrijder.

Geoghegan Hart wint de sprint van Jai Hindley Ⓒ ANP/HH

Door het harde werk van INEOS Grenadiers losten heel wat renners uit het peloton. Jonathan Castroviejo had zijn werk gedaan, toen was het Rohan Dennis die de groep aan flarden sleurde, misschien wel de beste man in koers deze dag. Onder meer Patrick Konrad en Jakob Fuglsang gingen overboord. Vooral voor Fuglsang was dat pijnlijk, want zijn Astana-ploeg verrichte eerder op de dag al heel wat werk.

IJzersterke Dennis

We kregen hetzelfde beeld als op de Stelvio: bijna alle favorieten braken onder het gebeuk van Dennis. Kelderman en Bilbao moesten eraf 30 kilometer voor de meet af, enkel Hart en Hindley konden de ontketende Dennis volgen.

Hoe sterk was deze Dennis? De Australiër reed zelfs Hindley en kopman Hart uit het wiel en moest even inhouden. In de achtergrond probeerde Joao Almeida de kastanjes uit het vuur te halen in de groep-Kelderman, richting een podiumplek.

Glippen

Bij het overschrijden van de streep op de Col de Sestriere, had Kelderman 37 seconden achterstand op Hart en Hindley. De Nederlander is in principe de beste tijdrijder van het drietal, maar de tijdrit van zondag is amper 15,7 kilometer lang. Kelderman voelde op dit moment de roze trui door zijn vingers glippen.

Wilco Kelderman, hier nog in het roze. Ⓒ ANP/HH

Kelderman verloor ook in de afdaling wat tijd op Hindley en Hart. De twee zaten nog steeds samen met Dennis. De groep met de roze trui verloor steeds meer tijd op Hindley en Hart: 1.20 moesten ze nu al toegeven. Kelderman lijkt deze Giro niet te gaan winnen, dat lijkt nu wel duidelijk: het gaat tussen Hindley en Hart.

Hindley deelde nog wel een prikje uit. De Australiër won de tussensprint en pakte drie bonificatieseconden. Hart werd tweede en had in het virtuele klassement nu vier seconden achterstand op Hindley, die hij weer goedmaakte op de finishstreep.