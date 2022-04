Sport Kort: geen WTA-titel Badosa in aanloop naar clash met Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badosa komt niet met WTA-titel naar Den Bosch

09.57 uur: Tennisster Paula Badosa reist niet met een WTA-titel op zak af naar Den Bosch. De Spaanse, vrijdag en zaterdag de tegenstander van Nederland in de Billie Jean King Cup, verloor in Charleston in de kwartfinales nipt van de Zwitserse Belinda Bencic.

De 24-jarige Badosa, de nummer 3 van de wereld, verloor op het graveltoernooi in de Verenigde Staten met 2-6 7-6 (2) 6-4 van de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

Badosa is over een week de kopvrouw van de Spaanse ploeg. Haar landgenote Garbiñe Muguruza meldde zich af voor de ontmoeting in de Maaspoort. De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.

Bencic neemt het in Charleston bij de laatste vier op tegen de Russin Jekaterina Aleksandrova. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Ons Jabeur uit Tunesië.

Mavericks winnen in NBA met 50 punten verschil van Trail Blazers

08.56 uur: Dallas Mavericks heeft in de NBA Portland Trail Blazers op een ruime nederlaag getrakteerd. Het verschil was liefst 50 punten in Dallas, waar het mede dankzij 39 punten van Luka Doncic 128-78 werd. Na het eerste kwart was het verschil al 23 punten (36-13)

Doncic nam 39 punten voor zijn rekening en was ook goed voor 11 rebounds. De Sloveen had slechts een half uur nodig voor zijn productie.

Dallas Mavericks is al zeker van deelname aan de play-offs. Het is de vraag of de Mavericks daarin als derde of vierde geplaatst zullen zijn. Ze hebben een net iets minder winstsaldo dan Golden State Warriors (51-30 om 51-29).

De Mavericks nemen het komend weekend in de laatste wedstrijd van het seizoen op tegen San Antonio Spurs. Ze kunnen dan niet beschikken over sterspeler Doncic, die zijn zestiende technische fout van het seizoen beging.

De ploeg van Doncic opent de play-offs voor het eerst sinds 2011 met een thuiswedstrijd.

Atlete Brinkman ziet af van WK en kiest voor marathon op EK

08:32 uur: Nienke Brinkman kiest deze zomer voor de marathon bij de EK atletiek in het Duitse München en ziet af van de WK in het Amerikaanse Eugene. „Het lijkt mij goed eerst ervaring op te doen op een Europees kampioenschap dicht bij huis en nog even te wachten met een WK”, zegt de 28-jarige atlete, die vorig jaar in Valencia bij haar debuut op de marathon een tijd van 2.26.34 liep.

Met die tijd plaatste ze zich voor zowel de WK als de EK, die deze zomer vrij kort na elkaar worden gehouden. Komende zondag is ze de Nederlandse troef in de marathon van Rotterdam. Op de startlijst is ze de nummer vier na Stella Barsosio (Kenia), Haven Hailu (Ethiopië) en Rose Chelimo (Bahrein).

De voormalige hockeyster staat volop in de belangstelling in de atletiekwereld, want haar 2.26.34 is de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. Alleen Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.37) waren ooit sneller. „Ik ervaar die aandacht als heel positief, maar ik moet er nog steeds erg aan wennen. Ik blijf er relaxed onder, maar het is zeker overweldigend. Het voelt gek om te beseffen dat ik in één klap tot de Nederlandse top behoor. Het is misschien maar goed dat ik er nog niet aan gewend ben, dan kan ik nog in mijn oude patroontjes blijven.”