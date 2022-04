Sport Kort: MotoGP-racer Martin pakt pole in Grote Prijs Amerika

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

MotoGP-racer Martin pakt pole in Grote Prijs Amerika

22:22 uur De Spaanse wegracer Jorge Martin vertrekt zondag van poleposition in de Grote Prijs van Amerika in de MotoGP. De coureur was op zijn Ducati de snelste in de kwalificaties op het circuit van Austin. De Australiër Jack Miller (Ducati) was drie duizendsten langzamer dan Martin en zijn tijd leverde hem de tweede startpositie op. De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) zette de derde tijd neer en completeert de eerste startrij voor de race.

De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia), de leider in het kampioenschap, start pas vanaf de dertiende plek. Wereldkampioen Fabio Quartararo (Yamaha) begint de race vanaf de zesde plek.

Bo Bendsneyder reed in de kwalificaties van de Moto2 de twaalfde tijd en dat leverde hem een startpositie op de vierde startrij op voor de race op zondag. Zonta van den Goorbergh start als 22e. De Amerikaan Cameron Beaubier vertrekt van pole.

Opnieuw zilver voor bridgers op WK

20:11 uur Het Nederlandse bridgeteam heeft opnieuw naast de wereldtitel gegrepen en genoegen moeten nemen met zilver. Zwitserland was in de finale in het Italiaanse Salsomaggiore di Terme net iets beter en won met 167-164. Op het vorige WK in 2019 wonnen de bridgers van Oranje ook zilver.

Het Nederlandse team bestond in Italië uit de full- en semiprofs Bauke Muller (60), Simon de Wijs (48), Ricco van Prooijen (48), Louk Verhees (57), Berend van den Bos (35) en Joris van Lankveld (33). Muller was er in 1993 en 2011 ook al bij toen Nederland wereldkampioen werd.

Technisch directeur Hans Kelder van de Nederlandse Bridgebond noemde het zilver een 'prestatie van formaat'. "Deze finale was van zo'n ontzettend hoog niveau en als je er zó dichtbij zit, dan wil je 'm natuurlijk ook winnen. Zo kort na de finale is het nog een bittere pil, maar ik denk dat uiteindelijk iedereen trots is op deze zilveren medaille. We hebben als klein landje wederom aangetoond dat we over de beste bridgers ter wereld beschikken."

Van Aanholt en Duetz zeilen naar wereldbekerzege Mallorca

18:55 uur Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben de Trofeo Princesa Sofia in de 49erFX klasse op hun naam geschreven. Het Nederlandse duo hoefde in de afsluitende medalrace alleen maar te finishen om zeker te zijn van de eindzege in de wereldbekerwedstrijd.

De Braziliaanse olympisch kampioenen Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze wonnen de medalrace, maar zij brachten daarmee de eerste positie van Van Aanholt en Duetz niet in gevaar. De Nederlandse zeilsters eindigden als zesde in de laatste race. In de eindstand was het verschil 10 punten.

Duetz, die op de Spelen van Tokio brons greep met Annemiek Bekkering, voer op het evenement bij Mallorca voor het eerst samen met Van Aanholt. "Als je twee goede zeilers bij elkaar zet en dat klikt, dan is het mooi dat het goed gaat. Maar ze domineerden deze week. Dat is knap", oordeelde bondscoach Jaap Zielhuis.

Luuc van Opzeeland veroverde in de nieuwe olympische windsurfklasse IQFoil de bronzen medaille. De 22-jarige Hoofddorper won de halve finales, maar in de eindstrijd verloor hij van de Brit Andrew Brown en de Italiaan Nicoló Renna.

Badosa komt niet met WTA-titel naar Den Bosch

09.57 uur: Tennisster Paula Badosa reist niet met een WTA-titel op zak af naar Den Bosch. De Spaanse, vrijdag en zaterdag de tegenstander van Nederland in de Billie Jean King Cup, verloor in Charleston in de kwartfinales nipt van de Zwitserse Belinda Bencic.

De 24-jarige Badosa, de nummer 3 van de wereld, verloor op het graveltoernooi in de Verenigde Staten met 2-6 7-6 (2) 6-4 van de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

Badosa is over een week de kopvrouw van de Spaanse ploeg. Haar landgenote Garbiñe Muguruza meldde zich af voor de ontmoeting in de Maaspoort. De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.

Bencic neemt het in Charleston bij de laatste vier op tegen de Russin Jekaterina Aleksandrova. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Ons Jabeur uit Tunesië.

Mavericks winnen in NBA met 50 punten verschil van Trail Blazers

08.56 uur: Dallas Mavericks heeft in de NBA Portland Trail Blazers op een ruime nederlaag getrakteerd. Het verschil was liefst 50 punten in Dallas, waar het mede dankzij 39 punten van Luka Doncic 128-78 werd. Na het eerste kwart was het verschil al 23 punten (36-13)

Doncic nam 39 punten voor zijn rekening en was ook goed voor 11 rebounds. De Sloveen had slechts een half uur nodig voor zijn productie.

Dallas Mavericks is al zeker van deelname aan de play-offs. Het is de vraag of de Mavericks daarin als derde of vierde geplaatst zullen zijn. Ze hebben een net iets minder winstsaldo dan Golden State Warriors (51-30 om 51-29).

De Mavericks nemen het komend weekend in de laatste wedstrijd van het seizoen op tegen San Antonio Spurs. Ze kunnen dan niet beschikken over sterspeler Doncic, die zijn zestiende technische fout van het seizoen beging.

De ploeg van Doncic opent de play-offs voor het eerst sinds 2011 met een thuiswedstrijd.

Atlete Brinkman ziet af van WK en kiest voor marathon op EK

08:32 uur: Nienke Brinkman kiest deze zomer voor de marathon bij de EK atletiek in het Duitse München en ziet af van de WK in het Amerikaanse Eugene. „Het lijkt mij goed eerst ervaring op te doen op een Europees kampioenschap dicht bij huis en nog even te wachten met een WK”, zegt de 28-jarige atlete, die vorig jaar in Valencia bij haar debuut op de marathon een tijd van 2.26.34 liep.

Met die tijd plaatste ze zich voor zowel de WK als de EK, die deze zomer vrij kort na elkaar worden gehouden. Komende zondag is ze de Nederlandse troef in de marathon van Rotterdam. Op de startlijst is ze de nummer vier na Stella Barsosio (Kenia), Haven Hailu (Ethiopië) en Rose Chelimo (Bahrein).

De voormalige hockeyster staat volop in de belangstelling in de atletiekwereld, want haar 2.26.34 is de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. Alleen Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.37) waren ooit sneller. „Ik ervaar die aandacht als heel positief, maar ik moet er nog steeds erg aan wennen. Ik blijf er relaxed onder, maar het is zeker overweldigend. Het voelt gek om te beseffen dat ik in één klap tot de Nederlandse top behoor. Het is misschien maar goed dat ik er nog niet aan gewend ben, dan kan ik nog in mijn oude patroontjes blijven.”