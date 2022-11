Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofd van LIV-baas Norman op hakblok Wereldtoppers Rory en ’Rahmbo’ openen vuur

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Rory McIlroy Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jon Rahm en Rory McIlroy strijden zondag tijdens de finale van de DP World Tour in Dubai om de hoofdprijs van 3 miljoen dollar, maar het duo heeft niet alleen het vuur op elkaar geopend. ’s Werelds nummer 1, McIlroy, haalde andermaal op niet mis verstane wijze uit naar de controversiële LIV GOLF-tour. ’Rahmbo’ heeft daar ook zo zijn ideeën over, maar de 28-jarige Spanjaard maakte vooral gehakt van de organisatie die verantwoordelijk is voor de wereldranglijst (OWGR). „Het is lachwekkend.”