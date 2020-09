Feyenoord vertrekt met volle pond uit Zwolle

Twee doelpunten van Steven Berghuis zorgden ervoor dat Feyenoord het volle pond mee naar huis nam. Al na vijf minuten mocht de captain net buiten het Zwolse strafschopgebied ongehinderd aanleggen en passeerde hij doelman Michael Zetterer met een hard schot. De bal vloog binnen over de natuurgrasmat die sinds deze zomer weer in het Overijsselse stadion ligt.

Kökcü verdient penalty

Advocaat had in zijn basiself plaatsen ingeruimd voor de nieuwkomers Mark Diemers en Bryan Linssen. Diemers speelde Berghuis vrij bij diens 0-1, en Linssen stond met een soort van assist aan de basis van de 0-2. De van Vitesse overgekomen aanvaller legde de bal halverwege de tweede helft breed op Orkun Kökcü, die door Thomas Lam omver werd gelopen. Strafschop, oordeelde scheidsrechter Bas Nijhuis, en dat klusje kan je aan Berghuis wel overlaten. De rechtsbuiten schoot overtuigend binnen.

De thuisploeg mocht in het tweede deel van de eerste helft aanspraak maken op de gelijkmaker, maar miste finesse en rust in de afwerking. De grootste kans was kort na rust voor Jesper Drost, maar de middenvelder schoot op aangeven van Kenneth Paal hard naast het doel van Justin Bijlow. Feyenoord kreeg goede kansen via Nicolai Jørgensen en Linssen, maar de Deen trof Zetterer op zijn weg in de korte hoek, terwijl Linssen net genoeg gehinderd werd door Sam Kersten om niet lekker uit te halen.

Nadat Berghuis de stand naar 0-2 had getild, kabbelde het duel in Zwolle naar zijn eind.

