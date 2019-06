’Wiegman als trainer ADO-mannen kan best’

De nummer 10 van Oranje weet zeker dat de bondscoach prima overweg kan met een mannenteam. „Sarina heeft het profiel om dat te kunnen. Ze staat zelfverzekerd voor de groep en als ze iets zegt, komt dat ook echt over. Ze is direct en eerlijk. Zo van: dit heb je aan me en als het je niet bevalt, jammer dan. Ze is echt de baas. Dus waarom zou ze dat ook niet bij een mannenteam kunnen?”

Van de Donk denkt dat Wiegman door haar werkwijze op elk niveau het respect van een selectie kan afdwingen. „Ze is een control freak. Daardoor komt ze met topanalyses en zijn wij als ploeg altijd supergoed voorbereid. Dat vind ik een enorme kracht.” En er is nog een belangrijke reden waarom Van de Donk in Wiegman een succesvolle mannentrainer ziet. „Ze is voor niets en niemand bang.”