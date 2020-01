Jasper Cillessen hoeft zich bij Valencia nog geen zorgen te maken

Valencia-trainer Albert Celades hield ondanks de terugkeer van Cillessen vast aan de Spaanse doelman. Een plek onder de lat vergaat Domènech vooralsnog prima en hij lijkt een streepje voor te hebben op de goalie van Oranje.

„Er is nog niks bepaald”, zegt Celades over zijn twee gelijkwaardige doelmannen na afloop van de wedstrijd tegen Spaanse media. „Het loopt nu goed en wij volgen ons gevoel. Het wil niet zeggen dat wij niet tevreden zijn over Cillessen. We weten wat onze keepers kunnen en zullen per situatie de keuze maken.”

Woensdag 8 januari moet Celades opnieuw de keuze tussen Domènech en Cillessen maken. Dan staat de strijd om de Spaanse Supercup op het programma, die gespeeld zal worden in Saoedi-Arabië.