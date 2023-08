Geen Rosa Fernig op EK hockey, Luna Fokke en Lisa Post wel in selectie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Arbiter Gözübüyük leidt dinsdag Sparta Praag - FC Kopenhagen

12.05 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft een wedstrijd uit de derde voorronde van de Champions League toegewezen gekregen. Hij leidt dinsdag het duel tussen het Tsjechische Sparta Praag en FC Kopenhagen uit Denemarken.

Het eerste duel tussen de clubs eindigde vorige week in Kopenhagen zonder doelpunten: 0-0. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waarin een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League op het spel staat.

Dennis Higler is de VAR in Praag, waar om 19.00 uur wordt afgetrapt.

Hockeysters zonder Fernig en met Fokke en Post naar EK

11.39 uur: Rosa Fernig maakt geen deel uit van de selectie van de Nederlandse hockeysters voor het EK in de Duitse stad Mönchengladbach. De meest opvallende namen in de selectie zijn die van Luna Fokke en Lisa Post, speelsters van respectievelijk Kampong en SCHC.

Bondscoach Paul van Ass maakte maandag zijn selectie van achttien speelsters bekend. Elzemiek Zandee (SCHC) en Fernig (Den Bosch) zijn aangewezen als reserves. Gevestigde namen als Frédérique Matla en Maria Verschoor zijn erbij in Duitsland, maar dat geldt niet voor onder anderen Eva de Goede en Lidewij Welten. „Even pas op de plaats, mijn lichaam rust geven en voor mezelf aan de slag”, had Welten in juni al gemeld.

„De concurrentie in de selectie is groot, daarom zijn het lastige en zeer gedetailleerde keuzes. De verschillen zijn klein, het niveau is hoog. We weten wat ons te doen staan tijdens het EK. Onze titel verdedigen en daarmee ons ticket naar Parijs veiligstellen”, zei Van Ass.

Het EK begint op 18 augustus. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Spanje, België en Italië.

PSV zonder Tillman naar Oostenrijk voor return tegen Sturm Graz

11.23 uur: PSV reist zonder Malik Tillman af naar Oostenrijk voor de return tegen Sturm Graz. Volgens de Eindhovense club heeft dat te maken met UEFA-reglementen. PSV huurt middenvelder Tillman dit seizoen van Bayern München.

Tillman zat afgelopen weekend wel in de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, maar maakte toen nog niet zijn debuut. De ploeg van trainer Peter Bosz won die wedstrijd met 2-0.

PSV stapt met 21 spelers op het vliegtuig naar Oostenrijk. Bosz neemt drie keepers mee: Walter Benítez, Joël Drommel en Boy Waterman.

Maandagavond traint PSV in Graz. De wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League begint dinsdagavond om 20.30 uur.