De Bruyne mist Supercup met ManCity door hamstringblessure

Manchester City heeft in de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Sevilla niet de beschikking over middenvelder Kevin De Bruyne. De 32-jarige Belg liep vrijdag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen een hamstringblessure op en zit niet bij de selectie voor het duel in Griekenland.

De Bruyne moest tijdens de 3-0-zege bij Burnley halverwege de eerste helft het veld verlaten. Eerder overkwam de international hetzelfde tijdens de gewonnen finale van de Champions League tegen Internazionale in juni.

„Het is weer de hamstring, dezelfde positie”, zei trainer Pep Guardiola na het duel met Burnley. „Ik weet niet hoelang we hem kwijt zijn. Het hangt af van de ernst van de kwetsuur, maar het gaat zeker een paar weken duren.”

De Europese Supercup tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League staat woensdag op het programma in Athene.

Nederlandse tennissers treffen sterk Amerikaans team in Davis Cup

17.23 uur: De Nederlandse tennissers treffen volgende maand in de groepsfase van de Davis Cup Finals een sterk team uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse captain Bob Bryan selecteerde Frances Tiafoe, Tommy Paul, Mackenzie McDonald, Austin Krajicek en Rajeev Ram voor de landenwedstrijd in Kroatië.

Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereldranglijst, speelt niet. De afwezigheid van Fritz betekent dat Tiafoe, de nummer 10, de hoogst genoteerde Amerikaan is. De 25-jarige tennisser versloeg maandagochtend Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse speler, op het masterstoernooi van Cincinnati.

Paul is de huidige nummer 13 van de wereldranglijst. Hij won afgelopen weekend in Toronto van Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1, op weg naar zijn eerste halve finale in een masterstoernooi. McDonald staat op de 43e plaats. Krajicek is de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, Ram staat 1 plaats lager.

Nederland speelt de poulewedstrijd tegen de Verenigde Staten in de Davis Cup Finals op 14 september in Split. Gastland Kroatië en Finland zijn de andere twee groepsgenoten. Elke ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden: twee singles en een dubbel. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

KLM Open volgend jaar in juni op de golfkalender

17.03 uur: De DP World Tour heeft de Europese golfkalender voor 2024 bekendgemaakt. De KLM Open, dat volgend jaar op The International in Amsterdam gespeeld wordt, staat van 20 tot en met 23 juni op het programma. Het Nederlandse evenement werd dit jaar eind mei gespeeld.

Volgend jaar staan er met de Dubai Invitational in januari en het Bahrain Championship in februari twee nieuwe toernooien op de kalender. De Volvo China Open (begin mei) keert voor het eerst sinds 2019 terug op het schema.

De kalender wordt volgend jaar opgedeeld in verschillende fases. Na vijf ’global swings’ van november 2023 tot augustus 2024 volgt de ’back nine’, met de meest historische toernooien van september tot oktober. De twee play-offtoernooien vormen in november het laatste deel.

Gijs Brouwer debuteert in selectie Davis Cup Finals

16.01 uur: Gijs Brouwer is voor het eerst opgeroepen voor de Daviscup. Naast de 27-jarige Brouwer selecteerde captain Paul Haarhuis ook Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Haarhuis ziet in Brouwer, de mondiale nummer 147, „een goede aanvulling in het team.” „Hij heeft de afgelopen grand slams goede resultaten behaald en bevestigd dat hij dit niveau aankan”, zei de captain.

Oranje treft in Split vanaf 12 september achtereenvolgens Finland, de Verenigde Staten en gastland Kroatië. Elke ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden: twee singles en een dubbel. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

„Super dat ik met dit team naar de groepsfase van de Finals kan afreizen”, keek Haarhuis vooruit. „De ervaring van vorig jaar in Glasgow en Málaga smaakt naar meer, zowel bij mij als bij de spelers. We hebben laten zien dat we heel goed meedoen op het hoogste mondiale tennisniveau.”

„We hebben met sterke singelaars en dubbelspelers een compleet team, maar het wordt een hele klus om bij de eerste 2 in de groep te eindigen. We zullen een absolute teamprestatie moeten leveren”, aldus Haarhuis.

Klosterhalfen mist WK door voetproblemen

15.30 uur: De Duitse atlete Konstanze Klosterhalfen heeft zich afgemeld voor de WK atletiek die vanaf 19 augustus worden gehouden in Boedapest. De Europees kampioene op de 5000 meter kampt met voetproblemen.

„Tot het allerlaatste moment hebben we gehoopt dat ze het zou redden”, verklaarde de Duitse teamcoach Annett Stein. „We hopen dat ze weer fit is voor het olympische seizoen.”

Klosterhalfen, de nummer 3 van de WK in 2019, veroverde vorig jaar de Europese titel in München. De 26-jarige Duitse werd daarmee de opvolger van de Nederlandse Sifan Hassan, die ontbrak op de laatste EK.

Alcaraz en Djokovic doen mee aan Davis Cup Finals

14.48 uur: Carlos Alcaraz en Novak Djokovic doen later dit jaar mee aan de groepsfase van de Davis Cup Finals, namens Spanje en Servië. De eindstrijd van het landentoernooi begint op 12 september, twee dagen na de eindstrijd van de US Open. Alcaraz (20) verdedigt in New York zijn titel.

De nummer 1 van de wereld vormt een team met Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers. Djokovic (36), die tweede staat, wordt vergezeld door Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic en Hamad Medjedovic.

Spanje en Servië zitten bij elkaar in de poule. Tsjechië en Zuid-Korea zijn hun twee tegenstanders in Valencia. De groepswedstrijden worden van 12 tot en met 17 september gespeeld, verdeeld over vier steden. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

Wereldtoppers sloegen de wedstrijden in de Davis Cup de laatste jaren geregeld over vanwege de volle kalender.

Real Madrid-aankoop Güler ondergaat kijkoperatie aan knie

14.29 uur: Real Madrid kan voorlopig nog niet beschikken over Arda Güler. Het Turkse talent liep tijdens de voorbereiding op het seizoen een blessure op aan zijn rechterknie en onderging maandag een kijkoperatie.

Real meldde dat Güler in de komende dagen aan zijn revalidatie kan beginnen. De 18-jarige middenvelder werd vorige maand voor naar verluidt zeker 20 miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe. De Turkse international tekende een contract voor zes jaar in de Spaanse hoofdstad.

Güler is de derde speler van Real die aan de kant staat met een knieblessure. Doelman Thibaut Courtois en verdediger Éder Militão scheurden de laatste dagen een voorste kruisband van de linkerknie.

Barguil keert terug naar Team DSM-Firmenich

13.12 uur: Warren Barguil keert terug bij Team DSM-Firmenich. De 31-jarige Fransman van Arkéa Samsic rijdt vanaf volgend seizoen tot en met 2026 voor de Nederlandse ploeg. Eerder stond hij tussen 2013 en 2017 onder contract bij de formatie, die indertijd onder andere namen koerste.

„Ik heb altijd goed contact gehouden met het team sinds ik vertrok”, zei Barguil. „Ik heb hier goede ervaringen en herinneringen, dus ik weet wat er nodig is om deel uit te maken van het team. Ik ben ervan overtuigd dat dit een geweldige omgeving voor mij is om het beste uit mezelf te halen.”

Teammanager Rudi Kemna was eveneens blij met de terugkeer van Barguil. „We kennen Warren heel goed van zijn vorige tijd bij ons en we kijken ernaar uit hem weer in het team te hebben”, verklaarde Kemna. „We geloven dat hij nog veel potentie heeft en we kunnen met hem voor meer resultaten gaan als afmaker in heuvelachtige eendaagse races of een aantal rittenkoersen van een week.”

Barguil won in het verleden onder meer twee ritten in de Tour de France én de Vuelta. In de Ronde van Frankrijk van 2017 veroverde hij ook de bergtrui en twee jaar later werd hij Frans kampioen op de weg.

DSM legde afgelopen vrijdag ook sprinter Fabio Jakobsen vast. De 26-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step tekende eveneens tot eind 2026.

Arbiter Gözübüyük leidt dinsdag Sparta Praag - FC Kopenhagen

12.05 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft een wedstrijd uit de derde voorronde van de Champions League toegewezen gekregen. Hij leidt dinsdag het duel tussen het Tsjechische Sparta Praag en FC Kopenhagen uit Denemarken.

Het eerste duel tussen de clubs eindigde vorige week in Kopenhagen zonder doelpunten: 0-0. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waarin een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League op het spel staat.

Dennis Higler is de VAR in Praag, waar om 19.00 uur wordt afgetrapt.

Hockeysters zonder Fernig en met Fokke en Post naar EK

11.39 uur: Rosa Fernig maakt geen deel uit van de selectie van de Nederlandse hockeysters voor het EK in de Duitse stad Mönchengladbach. De meest opvallende namen in de selectie zijn die van Luna Fokke en Lisa Post, speelsters van respectievelijk Kampong en SCHC.

Bondscoach Paul van Ass maakte maandag zijn selectie van achttien speelsters bekend. Elzemiek Zandee (SCHC) en Fernig (Den Bosch) zijn aangewezen als reserves. Gevestigde namen als Frédérique Matla en Maria Verschoor zijn erbij in Duitsland, maar dat geldt niet voor onder anderen Eva de Goede en Lidewij Welten. „Even pas op de plaats, mijn lichaam rust geven en voor mezelf aan de slag”, had Welten in juni al gemeld.

„De concurrentie in de selectie is groot, daarom zijn het lastige en zeer gedetailleerde keuzes. De verschillen zijn klein, het niveau is hoog. We weten wat ons te doen staan tijdens het EK. Onze titel verdedigen en daarmee ons ticket naar Parijs veiligstellen”, zei Van Ass.

Het EK begint op 18 augustus. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Spanje, België en Italië.

PSV zonder Tillman naar Oostenrijk voor return tegen Sturm Graz

11.23 uur: PSV reist zonder Malik Tillman af naar Oostenrijk voor de return tegen Sturm Graz. Volgens de Eindhovense club heeft dat te maken met UEFA-reglementen. PSV huurt middenvelder Tillman dit seizoen van Bayern München.

Tillman zat afgelopen weekend wel in de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, maar maakte toen nog niet zijn debuut. De ploeg van trainer Peter Bosz won die wedstrijd met 2-0.

PSV stapt met 21 spelers op het vliegtuig naar Oostenrijk. Bosz neemt drie keepers mee: Walter Benítez, Joël Drommel en Boy Waterman.

Maandagavond traint PSV in Graz. De wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League begint dinsdagavond om 20.30 uur.