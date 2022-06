Geweldige oogst voor Nederlandse roeiers in Poznan

Clevering en Meester deden hun finalerace in een tijd van 7.16,61. Daarmee bleven ze het Amerikaanse team (7.18,82) en het Ierse team (7.26,16) voor. De Jong en Youssifou waren met 6.54,67 aanzienlijk sneller dan de rest. Sanita Puspure en Zoe Hyde uit Ierland eindigden in 6.59,03 als tweede. De vrouwen acht zette een tijd neer van 6.20,55. Denemarken werd tweede in 6.25,90.

Skiffeuse Florijn won met overmacht. Met 7.36,95 bleef ze de Zwitserse Jeanine Gmelin (7.44,24) ruim voor. Bij de mannen was het verschil ook aanzienlijk. Twellaar klokte 6.51,38. De Fransman Matthieu Androdias eindigde in 6.56,76 als tweede.

Bij de vier-zonder eindigden de Nederlandse vrouwen en mannen allebei als tweede. Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Tinka Offereins en Hermijntje Drenth moesten Australië voor zich dulden en Rik Rienks, Ralf Rienks, Ruben Knab en Sander de Graaf zagen de zege naar de Australische roeiers gaan.

Nicolas van Sprang en Leonard van Lierop behaalden in de klasse twee-zonder-stuurman zilver achter de Amerikanen. Koen Metsemakers en Stefan Broenink wonnen brons in de dubbeltwee. Guus Mollee en Guillaume Krommenhoek finishten als vijfde. Bij de vrouwen dubbelvier eindigden Bente Paulis, Nika Vos, Ilse Kolkman en Tessa Dullemans als derde achter China en Zwitserland. De Nederlandse mannen Abe Wiersma, Finn Florijn, Jacob van der Kerkhof en Jan van der Bij moesten zich in de dubbelvier met de vierde plek tevreden stellen.