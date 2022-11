Ten Hag met United door in League Cup na spectaculaire zege op Aston Villa

De Carabao Cup, zoals het toernooi officieel heet, biedt Ten Hag zonder meer een kans op zilverwerk in zijn debuutseizoen op Old Trafford. Het duel tegen ’Villa’ was tevens de voorlaatste wedstrijd van United voor de WK-break en een kans voor de ploeg zich te revancheren van de nederlaag tegen datzelfde Villa in de competitie afgelopen weekend. Ten Hag gunde Donny van de Beek opnieuw een basisplaats en hield Cristiano Ronaldo op de bank.

De wedstrijd brandde pas na rust volledig los. Villa kwam het scherpst uit de kleedkamer en maakte via Ollie Watkins de 0-1. United antwoordde echter direct, en op de best mogelijke manier: vanaf de aftrap maakte Antony Martial 1-1.

Daarmee begon het feest voor de fans op Old Trafford echter pas, want hoewel Aston Villa na een eigen goal van Diogo Dalot nogmaals op voorsprong kwam knokte de thuisploeg zich alsnog naar een overtuigende zege. Het was Marcus Rashford die voor 2-2 zorgde, waarna Bruno Fernandes een klein kwartier voor tijd de zege over de streep leek te trekken. McTominay maakte in blessuretijd echter de avond van Ten Hag nog mooier: 4-2.

Antwerp viert de bekerwinst na strafschoppen. Ⓒ ANP/HH

Van Bommel met Antwerp na strafschoppen verder in beker

Antwerp is er ondanks een vroege rode kaart voor aanvaller Vincent Janssen in geslaagd de achtste finales van het toernooi om de Beker van België te bereiken. De ploeg van coach Mark van Bommel had op bezoek bij Beveren wel strafschoppen nodig nadat het duel na verlenging was geëindigd in 2-2.

Al na 7 minuten moest Janssen naar de kant na een opstootje met Aleksandar Vukotic. De Nederlander zou een slaande beweging hebben gemaakt. Met tien man kwam Antwerp kort voor rust op voorsprong via een doelpunt van Calvin Stengs.

Twee doelpunten van Dieumerci Mbokani, nota bene speler van Antwerp tussen 2018 en 2021, zorgden voor een 2-1-voorsprong voor de koploper van de Belgische tweede klasse. Maar 10 minuten voor tijd was een eigen doelpunt van verdediger Derrick Tshimanga de reden dat er verlengd moest worden. In die extra tijd werd niet gescoord waarna Antwerp de strafschoppen beter nam dan de thuisploeg: 2-4.