AZ en Fortuna steken Ricksen hart onder riem

In de 12e minuut werd de vooraf aangekondigde sfeeractie ingezet. De supporters in het AFAS Stadion stonden massaal op voor een daverend applaus. Bovendien werd Ricksen uitgebreid bezongen en hadden diverse groepjes fans spandoeken opgehangen.

Ricksen brak in 1993 door bij Fortuna Sittard. Na vier seizoenen vertrok de Limburger naar AZ, waarna hij drie jaar later een transfer maakte naar de Schotse topclub Glasgow Rangers verdiende. Daar speelde hij zich in de kijker bij Oranje. Ricksen speelde uiteindelijk 12 interlands.

Ook de supporters van Fortuna hadden een spandoek meegenomen. Ⓒ Hollandse Hoogte

In oktober 2013 werd bekend dat Ricksen lijdt aan de neuromusculaire ziekte ALS. De inmiddels 43-jarige verblijft al enige tijd in een Schotse hospice en zal daar de rest van zijn leven moeten blijven.