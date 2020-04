Start F1-seizoen waarschijnlijk nog later

De Franse Grand Prix kan op zondag 28 juni geen doorgang vinden met publiek. De Franse president Emmanuel Macron liet maandag in een tv-toespraak weten dat tot half juli nog geen grote publieksevenementen zijn toegestaan vanwege het nieuwe coronavirus. Een race achter gesloten deuren zou eventueel nog wel mogelijk zijn.

De eerste negen races van het Formule 1-seizoen, waaronder ook de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort, zijn al geannuleerd. De race in Frankrijk zou de tiende zijn die niet doorgaat. De eerstvolgende wedstrijd op de kalender is dan de GP van Oostenrijk op 5 juli.