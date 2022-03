Feyenoord schakelt snel en haalt Roemeense doelman na blessure Bijlow

Doordat SK Dnipro-1, waar de 26-jarige Cojocaru dit seizoen als eerste doelman actief was, uitkomt in de Oekraïense competitie kan de ervaren goalie nu alsnog aangetrokken worden. De Premjer Liha ligt immers stil vanwege de oorlog in het land en de FIFA heeft toestemming gegeven aan clubs om de vrijgekomen spelers vast te leggen.

„Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we Bijlow de rest van het seizoen moeten missen”, vertelt technisch directeur Frank Arnesen. „We hebben in Ofir een zeer gelouterde vervanger, maar we vinden het belangrijk om nog een extra doelman met ervaring te hebben. Gelukkig hebben we die weten te vinden in de persoon van Valentin Cojocaru, die ons per direct kon komen versterken.”

Cojocaru speelde pas sinds dit seizoen voor SK Dnipro-1. Daarvoor was hij met name actief in eigen land en bij enkele kleinere Italiaanse clubs.