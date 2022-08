Jean-Paul Boëtius vervolgt loopbaan in Bundesliga

De middenvelder heeft een contract tot medio 2025 getekend bij de Berlijnse club uit de Bundesliga. De oud-Feyenoorder (28) zat na zijn vertrek bij Mainz zonder club.

Boëtius trainde een paar weken mee bij de Rotterdammers zonder dat er afspraken waren gemaakt over een contract in De Kuip. Natuurlijk keken beide partijen naar elkaar en was het voor de technische staf interessant om te zien wat de bij Feyenoord opgeleide voetballer kan brengen.

Sinds 2018 kwam Boëtius uit voor Mainz. Daarvoor speelde hij onder meer bij Feyenoord. Hertha opende het seizoen in de Bundesliga het afgelopen weekeinde met een nederlaag tegen stadsgenoot Union Berlin.