Go Ahead verder in KNVB-beker ten koste van NEC

En zo kan Deventer zich gaan opmaken voor een mooi bekeravondje in de eerste week van maart. Zaterdag wordt pas geloot, maar nu is al duidelijk, dat Ajax of PSV dan naar de Adelaarshorst komt voor de halve eindstrijd. De andere kwartfinalist, AZ, heeft immers bij de vorige loting net als Go Ahead de thuisstatus toegewezen gekregen en kan dus niet uit de koker rollen.

Als de versoepelingen worden doorgezet kan de sfeervolle Adelaarhorst, het meest Engelse stadion in Nederland, met een capaciteit van 10.400 begin maart vollopen voor het bekerduel. De laatste keer dat Kowet de laatste vier van de beker haalde, was in het seizoen 2009-2010 en toen was Ajax de tegenstander in Deventer. Het werd 0-6 door goals van onder anderen voormalig Go Ahead-speler Demy de Zeeuw, Siem de Jong en Christian Eriksen.

Na drie kwartfinales waarin de verhoudingen totaal uit het lood stonden en PSV, Ajax en AZ onbedreigd doordenderden richting laatste vier, werd het in Nijmegen een écht bekerduel met alles erop en eraan.

Giannis Foivos Botos viert 0-2 met zijn ploeggenoten. Ⓒ ANP

In De Goffert werden voor het eerst sinds 17 oktober vorig jaar, toen na de Gelderse derby tegen Vitesse een deel van het uitvak instortte, supporters verwelkomd. Het Nijmeegse publiek – het stadion mocht voor éénderde gevuld worden – leefde intens mee. Daar was ook alle reden toe, want beide ploegen, die vorig jaar gepromoveerd zijn vanuit de Keuken Kampioen Divisie, legden een levendig duel op de mat.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor NEC, maar shirtjetrekken door Souffian El Karouani bij Inigo Cordoba leverde Go Ahead Eagles een strafschop op, die door Luuk Brouwers koel werd genut (0-1). NEC ging verwoed op jacht naar de gelijkmaker, maar werd weggecounterd door Go Ahead. Giannis Botos profiteerde van alle vrijheid (0-2).

NEC deed er in het vervolg alles aan om terug in de wedstrijd te komen, maar Go Ahead dat secuur verdedigde en er af en toe gevaarlijk uitkwam, bleef de gevaarlijkste ploeg. Zo raakte Cordoba de lat, nadat NEC-doelman Danny Vukovic de bal zomaar in de voeten van de Eagles-speler had gespeeld. En na rust trof Ragnar Oratmangoen op de paal.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Na een uur spelen vond NEC-trainer Rogier Meijer het tijd om zijn grote aanvallende troef uit te spelen en winterversterking Wilfried Bony in te brengen. De Ivoriaan, die furore maakte in het shirt van grote rivaal Vitesse, keerde daarmee na 8,5 jaar terug op de Nederlandse velden. Het was nog spannend geweest of Bony inzetbaar zou zijn. De voormalige topscorer van de Eredivisie kreeg pas op de dag van de wedstrijd het verlossende bericht, dat zijn werkvergunning was toegekend.

Voor zijn komst naar Nijmegen zat Bony bijna anderhalf jaar zonder club. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van 9 september 2020, toen hij namens het Saoedische Al-Ittihad in actie kwam bij de 2-0 zege op Al-Adalah en een groot aandeel had in het resultaat met een goal en een assist. Maar ondanks die lange inactiviteit was Bony na zijn entree direct gevaarlijk. Go Ahead-keeper Andries Noppert had alle moeite met de krachtige inzet van de inmiddels 33-jarige Ivoriaan. Het was wel het enige grote wapenfeit van Bony, die de wedstrijd ook niet zou uitspelen. Zes minuten voor tijd strompelde de routinier geblesseerd naar binnen. En daarmee zag het Nijmeegse publiek de laatste hoop op een comeback vervliegen en vervolgt Van Wonderen, die als speler met NEC de bekerfinale haalde, zijn weg door het bekertoernooi met Go Ahead Eagles.