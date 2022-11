Einde seizoen Alcaraz: nummer 1 van de wereld mist ATP Finals en Davis Cup

„Na mijn terugtrekking van vrijdag ben ik onderzocht door mijn medische staf en daaruit is gebleken dat ik zes weken moet herstellen”, schreef de 19-jarige Alcaraz op sociale media.

De revelatie van dit seizoen zou zijn debuut maken op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen. Het toernooi wordt van zondag 13 tot en met zondag 20 november gespeeld in Turijn.

Een week later zou Alcaraz, dit jaar winnaar van de US Open, deelnemen aan de Davis Cup Finals in Malaga. Spanje is in de halve eindstrijd mogelijk de tegenstander van Nederland. De Spanjaarden kunnen in eigen land ook niet beschikken over Rafael Nadal, die op zijn beurt wel meedoet aan de ATP Finals.

Alcaraz gaf vrijdagavond op het masterstoernooi van Parijs op tegen de Deen Holger Rune, die met 3-1 voor stond in de tiebreak van de tweede set. Hij had de eerste set al gewonnen.