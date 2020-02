Kijkoperatie voor Heracles-aanvoerder Robin Pröpper

De verdediger ondergaat een kijkoperatie aan zijn linkerknie. Pröpper heeft al een tijdje last van die knie, waarin hij in september 2018 een kruisband scheurde. Hij stond toen de rest van dat seizoen aan de kant.

„Verschillende scans hebben aangetoond dat die band gewoon goed is”, zegt Pröpper. „De knie wordt echter regelmatig dik en dat kan ook zomaar weer over zijn of de kop opsteken. Om van alle onzekerheid af te zijn en om de knie schoon te maken, wordt er nu in de knie gekeken. Hopelijk valt het mee en kan ik over enkele weken weer op het veld staan.”

Pröpper ontving afgelopen week in de verloren uitwedstrijd tegen VVV-Venlo zijn vijfde gele kaart van dit seizoen en is daarom geschorst voor het duel van zondag met koploper Ajax.