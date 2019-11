Jip Molenaar trefzeker voor Eintracht Frankfurt

Het was al na 10 minuten raak voor de zoon van oud-voetballer Keje Molenaar toen hij van dichtbij kon binnenschieten. Een kwartier later was het weer gelijk via Philipp Klingmann. Na ruim een half uur spelen was de eindstand bereikt na een treffer van Abdulkerim Cakar: 2-1.

Molenaar werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald.

De 18-jarige Molenaar maakte afgelopen zomer de overstap van FC Volendam naar Eintracht onder de 19.