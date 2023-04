Knauw Giro-ambities Jumbo-Visma? Gesink en Foss niet meer van start in Romandië

Het duo stapt zaterdag in ieder geval niet meer op de fiets tijdens de een na laatste etappe van de Ronde van Romandië. „Foss en Gesink hadden vanmorgen kleine gezondheidsproblemen. Beiden nemen geen enkel risico richting van de Giro d’Italia en nemen de tijd om te herstellen”, zo klinkt het bij Jumbo-Visma.

Voor Foss betekent dat dat hij een kans op een mooie eindklassering in Zwitserland laat schieten. De Noorse wereldkampioen tijdrijden stond met nog twee etappes te gaan, waaronder de koninginnerit van zaterdag, derde in het algemeen klassement.

Corona

Over de precieze gezondheidsproblemen van de twee doet Jumbo-Visma geen verdere uitspraken. Het is wel een gegeven dat deze week corona weer opdoemt in het peloton. Alexey Lutsenko, Ion Izagirre en Anthony Perez verlieten de Ronde van Romandië al vanwege een coronabesmetting. Maar het is dus niet gezegd dat dat ook de reden voor de opgave van de Jumbo-renners is.

Eerder waren er al positieve coronatests bij Giulio Ciccone, Henri Vandenabeele, Emmanuel Buchmann, Sam Oomen en Tosh Van de Sande. Die laatste twee rijden net zoals Gesink en Foss bij Jumbo-Visma.