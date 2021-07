Spelersgroep Esbjerg eist ontslag van ’seksistische’ trainer Peter Hyballa

Bedreigingen met ontslag, spot, seksistische en vernederende opmerkingen zouden er aan de orde van de dag zijn bij Esbjerg fB, net zoals er fysieke straffen zijn geweest in de vorm van bijvoorbeeld het ’blazen op en draaien van een tepel’. Dit meldt de Deense krant Ekstra Bladet.

De spelersgroep heeft geklaagd over de omstandigheden onder hun nieuwe coach, maar zonder succes, aangezien het management van Esbjerg Hyballa tot nu toe 100 procent heeft gesteund. De coach zelf heeft de aantijgingen in de media altijd ontkend.

Spelersgroep heeft er genoeg van

Maar nu heeft de spelersgroep in Esbjerg fB er genoeg van. Maarliefst 21 spelers trekken er nu massaal op uit en bevestigen alle incidenten die in de pers zijn beschreven. Dit is dus een totale selectie van spelers en niet een paar individuele ’troublemakers’, naar wie de Amerikaanse eigenaren herhaaldelijk hebben verwezen.

De 21 spelers hebben een brief gestuurd naar de directie in Esbjerg, waarin ze hun diepe wantrouwen jegens Hyballa en zijn staf uitspreken.

Brief gepubliceerd

De spelers hebben de brief naar de directie gestuurd in een poging tot actie te komen. Maar volgens de informatie van Ekstra Bladet heeft het management in Esbjerg opnieuw niet gereageerd.

Daarom hebben de spelers geen andere manier gezien dan de brief te publiceren. „Naar onze mening heeft Peter Hyballa niet de nodige professionele of menselijke kwaliteiten om de ploeg te leiden”, begint de brief.

Pesten

De verwijten liegen er niet om: „We hebben dagelijks te maken gehad met dreigementen met ontslag, spot, seksistische en vernederende opmerkingen, en wat naar onze mening kan worden geïnterpreteerd als regulier pesten, dat veel verder gaat dan de toch al brede grenzen die in de voetbalwereld bestaan.”

„Zoals in de media is beschreven, heeft het coachingsteam foto’s van ons, spelers, met ontbloot bovenlichaam gemaakt om zogenaamd onze conditie te ’meten’. Wij zijn van mening dat de foto’s op een privémobiel apparaat staan van iemand van het coachingsteam.”

Bodyshaming en dom paard

Zonder namen te noemen, zou de voormalig trainer van onder andere NAC ook aan ’bodyshaming’ hebben gedaan. „Een speler wordt herhaaldelijk onderworpen aan zogenaamde bodyshaming. De speler is herhaaldelijk dik genoemd en de coach heeft tijdens de training meermaals getraind, zowel de zijkant van de buik van de speler als de borstkas vastgepakt om zijn ontevredenheid over het lichaam van de speler te benadrukken.

Of Hyballa noemde ze dom: „Een speler is herhaaldelijk ’dom’ en ’dom paard’ genoemd. Niets van dit alles wordt gezegd met een twinkeling in de ogen of iets dergelijks. Het wordt allemaal geroepen met een zeer spottende en neerbuigende toon.” Dit is slechts maar een gedeelte van de brief.

Reactie Amerikaanse eigenaar

De Amerikaanse eigenaar Paul Conway heeft via de krant Jydske Vestkysten alsnog gereageerd op de brief van de spelers. „Dit is zó onprofessioneel, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het kan nooit zo zijn dat de spelers bepalen wie er spelen en wie de trainer is. Onze trainer is Peter Hyballa en we hebben het volste vertrouwen in hem. Daar verandert dit niets aan.’

Conway heeft maandag nog met de spelersgroep gesproken en spreekt dan ook zijn verbazing uit. „We waren het erover eens dat we vrijdag weer met elkaar zouden praten. Ondertussen komen ze dan met deze brief naar buiten. Ik heb dit gedrag nog nooit meegemaakt, het is belachelijk”, aldus Conway, die wel een oplossing weet: de spelers in kwestie kunnen hun contract laten ontbinden.